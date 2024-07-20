Житель Свердловской области выиграл более 43 млн в лотерею

«Ждём счастливчика в лотерейном центре “Столото” для оформления выигрыша. Проверьте билеты, подайте заявку на посещение центра и приезжайте», — говорится в сообщении. Уточняется, что центр выдачи выигрышей находится в Москве.
Участник 18 июля купил билет за 300 рублей в мобильном приложении лотереи. Он верно угадал комбинацию цифр, которая позволила ему получить суперприз.
В мае этого года вахтовик из Свердловской области выиграл в лотерею 16,6 млн руб. Полученные деньги он планировал потратить на отдых в Турции с семьей, покрытие ипотеки и образование детей.