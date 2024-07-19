Подборка захватывающих триллеров с хорошим рейтингом — от психологических до криминальных

В завязке этого хоррора с элементами триллера двое мужчин просыпаются в запертой ванной комнате и обнаруживают, что они прикованы цепью к трубам. Оба не помнят, как оказались здесь. В ванной также лежит труп с магнитофоном, а у каждого заложника в кармане по кассете — послания от маньяка по кличке Конструктор. Он требует, чтобы один убил другого — тогда не пострадают его жена и дочь, захваченные маньяком. Становиться убийцей никому из героев не хочется, и они начинают искать способ выбраться из ловушки.