Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

В пресс-службе Минтруда уточнили ТАСС, что в список могут войти такие профессии, как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, техник-гидролог, техник-метеоролог, техник по метрологии, врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, операционный медбрат, библиотекарь средней квалификации.