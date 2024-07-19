Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

Министерство труда и социальной защиты предложило дополнить список профессий для прохождения альтернативной службы. Ведомство предлагает расширить перечень до 237 специальностей и 1442 организаций. Список профессий Минтруд формирует ежегодно.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе Минтруда уточнили ТАСС, что в список могут войти такие профессии, как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, техник-гидролог, техник-метеоролог, техник по метрологии, врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, операционный медбрат, библиотекарь средней квалификации.

В феврале текущего года Минтруд предложил дополнить список профессий для альтернативной службы, добавив 224 специальности и 1305 предприятий. Тогда в перечне появились такие профессии, как дезинфектор, конюх, машинист бульдозера, слесарь-инструментальщик и другие.

Право на альтернативную гражданскую службу закреплено Конституцией России и федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». Гражданин может потребовать отправить его на альтернативную службу, если военная служба противоречит его личным убеждениям или вероисповеданию.