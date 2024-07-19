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Количество самостроя в ТиНАО с начала года снизилось в 2,5 раза

Количество самовольных построек в ТиНАО с начала года снизилось в 2,5 раза, всего в январе — июне там демонтировано 82 нелегальных объекта и освобождена территория площадью около 9 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Источник: Reuters

«С января по июнь 2024 года в ходе мониторинга территории ТиНАО было выявлено 425 незаконных объектов. Это в 2,5 раза меньше данных за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 1 тыс. 59 незаконных построек. Значительное сокращение фактов возведения самостроя мы связываем с системной информационно-разъяснительной работой инспекции: проводимыми вебинарами, семинарами, предоставлением индивидуальных консультаций», — цитируется в тексте руководитель Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

К настоящему времени с начала года в Троицком и Новомосковском округах демонтировано 82 нелегальных объекта, благодаря чему от самостроя освобождена территория площадью около 9 тыс. 12 кв. м.

Также глава ведомства отметил общее снижение нарушений земельного и градостроительного законодательства. Так, если в прошлом полугодии в ТиНАО было зафиксировано 603 подобных нарушения, то в этом — 426.

строительство
недвижимость