Количество самостроя в ТиНАО с начала года снизилось в 2,5 раза

«С января по июнь 2024 года в ходе мониторинга территории ТиНАО было выявлено 425 незаконных объектов. Это в 2,5 раза меньше данных за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 1 тыс. 59 незаконных построек. Значительное сокращение фактов возведения самостроя мы связываем с системной информационно-разъяснительной работой инспекции: проводимыми вебинарами, семинарами, предоставлением индивидуальных консультаций», — цитируется в тексте руководитель Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
К настоящему времени с начала года в Троицком и Новомосковском округах демонтировано 82 нелегальных объекта, благодаря чему от самостроя освобождена территория площадью около 9 тыс. 12 кв. м.
Также глава ведомства отметил общее снижение нарушений земельного и градостроительного законодательства. Так, если в прошлом полугодии в ТиНАО было зафиксировано 603 подобных нарушения, то в этом — 426.