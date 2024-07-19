Количество самостроя в ТиНАО с начала года снизилось в 2,5 раза

Количество самовольных построек в ТиНАО с начала года снизилось в 2,5 раза, всего в январе — июне там демонтировано 82 нелегальных объекта и освобождена территория площадью около 9 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.