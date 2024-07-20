Движение маломерных судов ограничат в Петербурге из-за Военно-морского парада

Во время подготовки и проведения Главного Военно-морского парада в Петербурге временно запретят движение маломерных судов. Оперштаб принял решение в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Ограничения будут действовать с 21 по 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Так, перемещаться на маломерных судах нельзя на участке реки Невы от Троицкого моста до Галерного острова реки Екатерингофки, Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, а также в Кронверкском проливе и Зимней канавке с 00:00 21 июля до 24:00 31 июля, — рассказали в администрации города.
С 00:00 21 июля движение этого типа судов недопустимо в окрестностях судопропускных сооружений С-1 и С-2 комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений. С того же дня до 31 июля запрещено подходить на маломерных судах к кораблям-участникам Военно-морского парада в акватории Невы.
Кроме того, в акватории Невской губы Финского залива и на участках Невы от Большеохтинского моста до Галерного острова реки Екатерингофки, Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, а также в Кронверкском проливе и Зимней канавке исключено использование беспилотных подводных и надводных судов и аппаратов.
К слову, День военно-морского флота Северная столица будет отмечать 28 июля. Во время парада свою мощь продемонстрируют корабли, катера и подводные лодки.
Напомним, в мае этого года петербургские власти ограничили передвижение на гидроциклах до 15 ноября. Решение также приняли в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Исключения составляют гидроциклы и маломерные суда, которые находятся в ведомстве органов власти и местного самоуправления, а также плавсредства, которые действуют в интересах СМИ и киноиндустрии.