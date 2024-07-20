Движение маломерных судов ограничат в Петербурге из-за Военно-морского парада

Напомним, в мае этого года петербургские власти ограничили передвижение на гидроциклах до 15 ноября. Решение также приняли в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Исключения составляют гидроциклы и маломерные суда, которые находятся в ведомстве органов власти и местного самоуправления, а также плавсредства, которые действуют в интересах СМИ и киноиндустрии.