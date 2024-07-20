Выходные в городе. Куда сходить и что посмотреть в столице в этот уик-энд бесплатно

Беларусь приглашает
Что, где, когда. Литературно-краеведческая акция «Путешествие по родной стране». Площадь Свободы, 2а. 20 июля с 13:00 до 17:00.
Зачем идти. Здесь состоятся презентация книг белорусских писателей — юбиляров этого года, квест для детей, а также интерактивная игра. Кроме того, можно будет ознакомиться с материалами книжной выставки «Да вытокаў народнай культуры. Беларускi нацыянальны касцюм». Мероприятия пройдут в рамках летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе.
На зарядку становись!
Что, где, когда. Открытая тренировка. Площадка на ул. Кульман, ⅛. 21 июля в 12:00.
Зачем идти. В воскресенье состоится открытая силовая тренировка: минчанам продемонстрируют упражнения с собственным весом или отягощением. Кстати, они положительно влияют на весь организм: ускоряется кровообращение, нагрузка снимается с суставов и переносится на мышцы, увеличивается мышечная масса и тренируется сердце. С собой необходимо взять коврик для фитнеса, спортивную одежду и воду. Предварительная регистрация обязательна.
Семьям о семье
Что, где, когда. Киноклуб для детей. Площадка на пр. Независимости, 95/16. 21 июля в 13:00 и 15:00.
Зачем идти. Для юных минчан и их родителей организаторы подготовили два сеанса — покажут мультфильмы «Суперсемейка» и «Суперсемейка 2». Вместе с главными героями зрителей ожидает увлекательное приключение, им предстоит спасти человечество от таинственного злодея. Такие просмотры на свежем воздухе являются отличным вариантом досуга. Они еще раз напомнят о том, что семья — это важнейшая ценность.