Выходные в городе. Куда сходить и что посмотреть в столице в этот уик-энд бесплатно

Зачем идти. Для юных минчан и их родителей организаторы подготовили два сеанса — покажут мультфильмы «Суперсемейка» и «Суперсемейка 2». Вместе с главными героями зрителей ожидает увлекательное приключение, им предстоит спасти человечество от таинственного злодея. Такие просмотры на свежем воздухе являются отличным вариантом досуга. Они еще раз напомнят о том, что семья — это важнейшая ценность.