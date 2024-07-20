Последствия стихийного бедствия устраняют в Кордайском районе

«219 абонентов в селе Бериктас подключены к газу, в 6 дворах проведены очистительные работы. Две бригады (10 человек, 5 единиц техники) в этом селе и 3 бригады (15 человек, 2 единицы техники) в населенном пункте Соганды наладили линии электропередачи. Все дома подключены к газу и электричеству. “ҚазТрансГазАймақ” продолжает работы по восстановлению газопровода».