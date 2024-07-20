Последствия стихийного бедствия устраняют в Кордайском районе

В настоящее время проводятся работы по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры в сельских округах Бериктас и Соганды.
«219 абонентов в селе Бериктас подключены к газу, в 6 дворах проведены очистительные работы. Две бригады (10 человек, 5 единиц техники) в этом селе и 3 бригады (15 человек, 2 единицы техники) в населенном пункте Соганды наладили линии электропередачи. Все дома подключены к газу и электричеству. “ҚазТрансГазАймақ” продолжает работы по восстановлению газопровода».
Отмечается, 30 человек приняли участие в расчищении русла реки Какпатас от деревьев. Также ведутся работы по ремонту моста на автодороге «Соганды-Беткайнар».
Напомним, 17 июля этого года в ряде сельских округов Кордайского района из-за сильного ветра и ливня в горной местности произошел склоновый поток.
«Ситуация в районе на контроле акима Жамбылской области Ербола Карашукеева».