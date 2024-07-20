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Последствия стихийного бедствия устраняют в Кордайском районе

В Кордайском районе интенсивно ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия. Дворы поврежденных домов полностью очищены от мусора, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат Жамбылской области.

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Источник: EL.kz

В настоящее время проводятся работы по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры в сельских округах Бериктас и Соганды.

«219 абонентов в селе Бериктас подключены к газу, в 6 дворах проведены очистительные работы. Две бригады (10 человек, 5 единиц техники) в этом селе и 3 бригады (15 человек, 2 единицы техники) в населенном пункте Соганды наладили линии электропередачи. Все дома подключены к газу и электричеству. “ҚазТрансГазАймақ” продолжает работы по восстановлению газопровода».

говорится в сообщении.

Отмечается, 30 человек приняли участие в расчищении русла реки Какпатас от деревьев. Также ведутся работы по ремонту моста на автодороге «Соганды-Беткайнар».

Напомним, 17 июля этого года в ряде сельских округов Кордайского района из-за сильного ветра и ливня в горной местности произошел склоновый поток.

«Ситуация в районе на контроле акима Жамбылской области Ербола Карашукеева».

отмечают в пресс-службе.
ЖКХ