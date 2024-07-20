Яхт-клуб, набережная и аттракционы. Смольный показал, как будет выглядеть курорт «Санкт‑Петербург Марина»

Также будут созданы две развязки с путепроводами через железнодорожные пути.



На первом этапе создания кластера планируют построить школу яхтенного спорта и яхт-клуба. На втором — займутся общественными пространствами, в том числе набережными и парковой зоной вдоль Финского залива.



Площадь кластера составит 160 гектаров, планируется, что дополнительный туристический поток составит более 1,3 миллиона человек в год, подчеркнули в пресс-службе. На его территории появятся спортплощадки, велодорожки, инфраструктура для беговых лыж, водные аттракционы, экстрим-парк, каток, круглогодичный бассейн и образовательные секции для детей, в том числе исследовательские лаборатории.



Ранее Александр Беглов во время доклада Владимиру Путину доложил, что завершить работы по созданию курорта «Санкт-Петербург Марина» в промзоне «Горская» планируется в 2029—2030 годах. Площадь территории кластера составит 160 гектаров, общая протяженность береговой линии — более 4 километров.