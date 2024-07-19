Экс-депутат Рады Ирина Фарион умерла в больнице Львова после покушения

Фарион в первую очередь известна своими одиозными и достаточно жесткими высказывании о России, россиянах и русском языке. Она неоднократно выступала против того, чтобы на Украине использовали русский язык. Так, в 2019 году она потребовала арестовать президента Украины Владимира Зеленского за то, что он обратился к избирателям не на украинском, а на русском. В октябре 2023-го года Фарион также призвала «утилизировать» говорящих на русском языке граждан Украины.