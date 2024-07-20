Театр сатиры представил спектакль в память о Ширвиндте

«Сегодня исполнилось бы 90 лет Александру Анатольевичу Ширвиндту — моему учителю, моему другу, удивительному человеку. Я думаю, каждому человеку, который когда-то с ним встретился, он дал какой-то позитивный человеческий импульс. Вся труппа (и не только актеры) сегодняшний концерт, сегодняшний спектакль делает от всего сердца. И я уверен, что зрительный зал будет этому соответствовать», — сказал ТАСС перед показом художественный руководитель театра Евгений Герасимов. Он отметил, что Ширвиндт был актером, режиссером и педагогом, артист обладал уникальным, свойственным только ему юмором, а также был писателем с большой душой.
Вечер длился более 2 часов. В зале собрались поклонники, друзья и коллеги актера, его семья, в том числе вдова Наталья Белоусова. На сцену вышли артисты труппы разных поколений, среди которых — Юрий Васильев, Алена Яковлева, Евгений Герасимов, Нина Корниенко. Постановочная команда постаралась охватить главные вехи жизни Ширвиндта: рождение, войну, школу, Щукинское училище, кино, театр и эстраду. Не осталась без внимания и семейная жизнь артиста. В сюжетную линию были вплетены документальная хроника, эстрадные номера, артисты зачитывали главы из книг Ширвиндта, цитировали его письма, разыграли сцену репетиции, которую вел Александр Анатольевич.
В финале на сцене появился сын актера Михаил Ширвиндт, который поблагодарил отца за то, что тот был рядом с ним 66 лет. Он напомнил, что сам артист свои юбилейные даты всегда скрывал. «Но сегодня 1 200 гостей пришли к тебе», — сказал Михаил, глядя на фотографию отца на экране. На сцену также вышли правнуки Александра Ширвиндта, которые стали смотреть в телескоп, желая увидеть планету, названную в честь Ширвиндта. По окончании вечера зал встал и продолжительными аплодисментами почтил память народного артиста РСФСР.
Режиссером постановки выступил артист Театра сатиры, ученик Ширвиндта Антон Буглак. Как ожидается, 1 октября театр покажет расширенную версию спектакля, в которой примут участие друзья Ширвиндта с его известными номерами.