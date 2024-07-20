Театр сатиры представил спектакль в память о Ширвиндте

«Сегодня исполнилось бы 90 лет Александру Анатольевичу Ширвиндту — моему учителю, моему другу, удивительному человеку. Я думаю, каждому человеку, который когда-то с ним встретился, он дал какой-то позитивный человеческий импульс. Вся труппа (и не только актеры) сегодняшний концерт, сегодняшний спектакль делает от всего сердца. И я уверен, что зрительный зал будет этому соответствовать», — сказал ТАСС перед показом художественный руководитель театра Евгений Герасимов. Он отметил, что Ширвиндт был актером, режиссером и педагогом, артист обладал уникальным, свойственным только ему юмором, а также был писателем с большой душой.