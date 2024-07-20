Евгений Миронов о фестивале в Зарайске: Мне давно не хватает разговора с Достоевским как с живым человеком

Евгений Миронов: Со времен, когда Достоевский спорил с Тургеневым, ничего не изменилось. Да, есть почвенники, есть либералы. И это вечная наша история со времен Петра I. Если судить по воспоминаниям Достоевского, то в Европе он не был счастлив. Тяжелое материальное положение, которое заставляло работать много и быстро, смерть дочери, — все это угнетало Федора Михайловича. Европа не была его домом, но тем не менее, как человек образованный, он прекрасно понимал значение европейской культуры и ценил ее. В его кабинете висела репродукция любимой картины — «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Но жить за границей он не мог — а Тургенев мог, и Бунин мог. Набоков вообще считал Европу своей родиной: сердце в России, а мысли, мозги — там. Так что спор по этой теме будет вечным. И, как в любом споре, нас будет перехлестывать то в одну, то в другую сторону.