Евгений Миронов о фестивале в Зарайске: Мне давно не хватает разговора с Достоевским как с живым человеком

20 июля в Зарайске открывается фестиваль-путешествие «Достоевский» — два дня спектаклей, концертов, ярмарок и перфомансов. Худрука происходящего, Евгения Миронова, зрители обязательно увидят на сцене. А еще — актрису Юлию Хлынину, дирижера Юрия Башмета, популярных писателей и музыкантов… Все они будут озабочены вопросом совершенно небанальным: счастье Достоевского — каким оно было? Что-то подсказывает — все ответы неизбежно коснутся нас сегодняшних, наших тайн, «симфонии пороков», поисков и споров. Загадки и разгадки нового необычного фестиваля — в интервью Евгения Миронова «РГ».
Евгений Витальевич, недавно вы признались, что Зарайск вас буквально «заворожил». Что такого особенного можно здесь почувствовать и, может быть, понять?
Евгений Миронов: Из-за того, что Зарайск находится в трех часах езды от Москвы, туристический поток долгое время обходил его стороной. С одной стороны, очень жаль, учитывая, какое количество известных людей побывало в этом городе и сколько исторических событий там произошло. А с другой, нет худа без добра — благодаря тому, что город оказался на обочине истории, он удивительным образом сохранился и архитектурно, и энергетически.
Я сам почувствовал это, спускаясь от Кремля до реки Осётр, сплавляясь по ней до Святого источника, или гуляя по центральным улицам, сохранившим историческую застройку. Например, до огромной водонапорной башни, которая тоже сама по себе артефакт. И мне захотелось в Зарайске просто пожить. Тем более, что я всю дорогу смотрел на город глазами Достоевского, представлял, как он, будучи мальчиком, ходил по этим мостовым, как бегал по усадьбе Даровое.
Как возникла идея фестиваля «Достоевский»? Для чего, зачем?
Евгений Миронов: Ко мне обратился с этой идеей министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. И я понимаю, почему — всё-таки в моей биографии Достоевский возникал не один раз. Собственно, по приглашению министра я и отправился первый раз в Зарайск. На карте Подмосковья уже есть такие культурные точки, как Клин, связанный с Чайковским, или Мелихово, связанное с Чеховым. И мы подумали, почему бы не создать новую, связанную с детством Достоевского. Губернатор Московской области Андрей Воробьев нашу идею поддержал…
Федор Михайлович прожил в усадьбе под Зарайском не так много — около трех лет, но вспоминал эти годы как счастливейшее время. Из этого факта родилась идея фестиваля счастливого Достоевского. Мы предложили режиссерам, художникам, исследователям творчества писателя сделать работы с таким содержательным вектором: обратиться к детским впечатлениям писателя от природы, людей и искусства. Такая концепция требует оригинального контента — и потому у нас на фестивале сразу шесть премьер, включая спектакль-концерт с участием меня, Юлии Хлыниной и Юрия Башмета с «Солистами Москвы». Все это, безусловно, эксперимент. Но все участники фестиваля относятся к нему с большим энтузиазмом.
Однажды вы сказали: именно Федор Михайлович сыграл в вашей актерской судьбе решающую роль. И речь не о кино. Когда-то ради роли в спектакле «Карамазовы» Валерия Фокина вы даже отказались от съемок во Франции…
Евгений Миронов: Первый раз с Достоевским я совсем чуть-чуть соприкоснулся еще в Школе-студии МХАТ, а спустя годы мне позвонил Валерий Владимирович Фокин с предложением сыграть Ивана Карамазова. Я в то время готовился к съёмкам во французской картине, но бросил все, потому что прекрасно понимал — актёрская судьба очень сильно зависит от того, как тебя воспринимает режиссёр. Помня об этом, я всю жизнь стараюсь уходить от одного амплуа.
И в случае с Фокиным мне было ясно, что Алешу Карамазова во мне может увидеть каждый, а вот Ивана — только Валерий Владимирович. Эта роль была вызовом для меня, как для артиста. Поэтому я ночь провел в мучительных раздумьях, а наутро уже летел в Москву, чтобы приступить к репетициям в театре «Современник». Спектакль назывался «Карамазов и ад», и практически все действие его происходило в мозгу Ивана за три секунды до сумасшествия.
Фокин так выстроил постановку, что большую часть времени я молчал, а в какой-то момент взрывался монологом Ивана, в котором он высказывал своё отношение к богу. Существовать на сцене в течение полутора часов в молчаливом состоянии было для меня сложнейшим экспериментом. Я долго мучился, у меня ничего не получалось, я впадал в депрессию и считал, что я просто бездарный артист, что Фокин ошибся, когда пригласил меня на эту роль. А в итоге вот эта плотность существования открыла во мне, как в артисте, такие удивительные ресурсы, которые я потом использовал в других работах. Так что я очень благодарен судьбе за этот спектакль.
И все же это не единственная ваша встреча с Достоевским на театральной сцене…
Евгений Миронов: Да, был «Бобок» Достоевского в спектакле Табакерки «Анекдоты». И это был другой Федор Михайлович — сатирик, с лёгким, искрометным юмором, очень обаятельный.
А дальше Владимир Бортко предложил сняться в «Идиоте», и я в течение года практически жил с Фёдором Михайловичем — буквально как в общежитии, в одной комнате, потому что на все мои вопросы режиссёр и великая актриса Инна Михайловна Чурикова говорили: «Всё в романе, читай!» И дальше я по своему обыкновению прочитал не только роман, но и все, что вокруг него.
А следом судьба так неожиданно для меня выстроилась, что я сыграл и самого Фёдора Михайловича в сериале Владимира Хотиненко. И тут Достоевский снова открылся для меня с другой стороны — как человек. Довольно долго у меня были сомнения, нужно ли показывать подробности частной жизни писателя, ведь каждый автор мечтает, чтобы его изучали только по его произведениям. А тут формат сериала всё-таки подразумевал довольно детальный рассказ о событиях личного характера…
И как вы решили для себя непростую дилемму: нравственно, этично ли — раскрывать не самые простые повороты его частной жизни?
Евгений Миронов: Я стал погружаться в свидетельства современников Достоевского, и мне очень помогли воспоминания Анны Григорьевны Сниткиной, его последней супруги. Я понял, что литературные образы Федора Михайловича неотъемлемо связаны с ним самим. Он не выдумывал героев, он их вынимал из самого себя. После этого рассказ о его личной жизни стал для меня абсолютно нравственным.
Страсти, кипевшие в душе Достоевского, выплескивались потом на страницы книг — мало того, когда он их писал, то провоцировал себя, чтобы пришло вдохновение. И Анна Григорьевна прекрасно понимала, что ему нужно ехать играть в Баден-Баден. Нужно проиграть всё до последней вещи, чтобы потом придумать образ Мышкина.
Кстати, раз вы коснулись Баден-Бадена, — а как вы относитесь к такому утверждению Достоевского: «У нас, у русских, две родины: наша Русь и Европа»? Звучит сегодня и актуально — и, может быть, спорно…
Евгений Миронов: Со времен, когда Достоевский спорил с Тургеневым, ничего не изменилось. Да, есть почвенники, есть либералы. И это вечная наша история со времен Петра I. Если судить по воспоминаниям Достоевского, то в Европе он не был счастлив. Тяжелое материальное положение, которое заставляло работать много и быстро, смерть дочери, — все это угнетало Федора Михайловича. Европа не была его домом, но тем не менее, как человек образованный, он прекрасно понимал значение европейской культуры и ценил ее. В его кабинете висела репродукция любимой картины — «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Но жить за границей он не мог — а Тургенев мог, и Бунин мог. Набоков вообще считал Европу своей родиной: сердце в России, а мысли, мозги — там. Так что спор по этой теме будет вечным. И, как в любом споре, нас будет перехлестывать то в одну, то в другую сторону.
На вашу жизнь вне сцены и съемочной площадки Достоевский как-то влияет? Сверяете вы с ним — пусть, подсознательно, — свои поступки, слова, оценки происходящего за окном?
Евгений Миронов: Когда-то меня потрясло высказывание Достоевского: «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Это очень сильное заявление. Я иногда про это думаю.
Он больше верит Христу. Для него это принципиально.
Или понимание любви… Аглая говорит Мышкину: «У вас нежности нет: одна правда, стало быть, — несправедливо». Каково, а? После «Идиота» мне позвонил мой коллега, который рассказал, что был много лет в ссоре со своим другом, а, посмотрев моего Мышкина, подумал: «Что я делаю, зачем я потерял столько лет?» — и нашел в себе силы восстановить отношения.
Фестиваль в Зарайске вы назвали «своего рода авантюрой, рулеткой». Что это значит, в чем тут риск?
Евгений Миронов: Как я уже говорил, мы практически открываем новое место на туристической карте Подмосковья. На мировой карте Достоевского. Это амбициозно. Очень хочется, чтобы наш фестиваль стал постоянным и развивался. С одной стороны, мы придумали его как фестиваль-путешествие, чтобы привлечь как можно более широкую публику, а с другой — он может стать хорошей платформой для изучения наследия Достоевского — литературоведами, писателями и драматургами, художниками, сценографами и режиссерами, да даже рестораторами.
И, конечно же, хочется, чтобы все это приобрело международный контекст, потому что важно смотреть на Достоевского с разных сторон. Интересно ведь, как китайский режиссер или индийский могли бы поставить, например, «Игрока».
У меня, как у профессионала есть шкурный интерес. Мне давно не хватает разговора с Достоевским, как с живым человеком — честного и сегодняшнего, понимаете? Я давно не видел такого в театре, за исключением, может быть, спектакля Льва Додина «Братья Карамазовы». Вот почему я трачу на фестиваль время с удовольствием и благодарностью за возможность еще раз прикоснуться к Достоевскому.
Одна из премьер фестиваля — спектакль-концерт «Бедные люди». Почему именно это произведение, и зачем Достоевскому оркестр?
Евгений Миронов: Мы с режиссёром Муратом Абулкатиновым обратились к «Бедным людям», потому что это практически первое произведение Достоевского, здесь он романтик. С состраданием Федор Михайлович относится к своим героям всегда, а тут еще и с необыкновенной любовью, юмором, пусть и специфическим. Партнершей моей будет прекрасная актриса Юлия Хлынина. А с музыкальным материалом нам помог Юрий Абрамович Башмет.
Было несколько вариантов. Например, музыка Прокофьева. Она, безусловно, гениальна, но на слух утяжеляла юношеское отношение Достоевского к этим бедным людям. Тогда возник Чайковский. Казалось бы, романтизм на романтизм должно получиться масло масляное, но нет — вышла нежная, но печальная история про любовь.
Какими еще премьерами удивит фестиваль?
Евгений Миронов: Юрий Квятковский придумал спектакль-путешествие по реке Осётр, в основу которого лег фантастический рассказ Достоевского «Сон смешного человека»: перед зрителями буквально проплывут образы из известных произведений писателя.
В музее-усадьбе «Даровое» молодой режиссер Саша Шумилин устроит саунд-спектакль «Поле» на основе воспоминаний братьев Достоевских.
Другой аудиоспектакль будет уже в Зарайске, его придумал Талгат Баталов по рассказу «Маленький герой». Участники смогут заглянуть за стены Кремля и посетить Никольский собор, в котором бывал Достоевский, а завершится прогулка панорамным видом на город.
Юных зрителей ждут премьеры по книгам, которыми зачитывался Феденька Достоевский: «Иов в космосе» Михаила Плутахина, Мирослава Лашкевича и театра «Практика», а также «Айвенго» театра сторителлинга Константина Кожевникова.
Даже водонапорная башня превратится в звучащий арт-объект — под кураторством композитора Олега Макарова саунд-художники Дмитрий Шубин, Василий Ёлшин и Майя Медкова создадут шумовую симфонию на основе описания звуков в текстах Достоевского.
В дни фестиваля по реке Осётр на плотах проплывут герои Достоевского — а кто из них интереснее, кому из них сегодня рад особенно Евгений Миронов?
Евгений Миронов: Мне всегда интересен Мышкин — интересно, как он будет выглядеть у Квятковского. Перед тем, как сыграть этого героя у Бортко, я пересмотрел все лучшие мировые исполнения. И у польского режиссера Анджея Вайды был очень интересный Мышкин. И у японца Акиры Куросавы. И, конечно, Иннокентий Смоктуновский у Георгия Товстоногова. Надеюсь увидеть на фестивале какую-нибудь неожиданную интерпретацию, как, например, когда-то была в Театре Наций у Максима Диденко, который превратил историю Мышкина в черную клоунаду. При этом сохраняя мысль и характеры романа.
Сам бы я с удовольствием сыграл когда-нибудь Фёдора Павловича из «Братьев Карамазовых». Это же симфония порока! Когда-то мы думали про это все с тем же Фокиным. Помню, что Олег Павлович Табаков хотел сыграть эту роль, и очень жаль, что в его судьбе она не случилась… Так что — вот было бы интересно на Федора Павловича посмотреть: как он проплывает на плоту. Наверняка с вакханками какими-нибудь.
Слова про будущий фильм о детских годах Достоевского, промелькнувшие в печати, — это пока только идея или уже вопрос решенный?
Евгений Миронов: Это, увы, фейковая информация. Меня спросили, не собираюсь ли снимать фильм про детство Достоевского, и я впал в ступор, потому что такой идеи у меня не было и сейчас нет. Материала, касающегося именно детства Достоевского, очень мало. Хотя интересно было бы пофантазировать на эту тему… Но это вопрос уже к режиссеру, а не ко мне.
Как маленький Фёдор, будущий автор «Братьев Карамазовых», «Преступления и наказания», «Бесов» и «Идиота», воспринимал окружающий мир, свою семью, соседей? Ведь на самом деле все из детства — и проблемы, и пороки, или, наоборот, какие-то нравственные устои, заложенные родителями, религией или чем-то еще. И воспоминания детские самые сильные.
Я недавно прочитал, как Тарковский в «Зеркале» не мог найти образ детства. Это был один кадр буквально. Он весь измучился и поехал к сценаристу. Вместе они тоже ничего не придумали. И когда уже Тарковский на другой день должен был уезжать, сценарист говорит: «Я вспомнил, мне один раз в детстве на голову села птица». И такие кадры вошли в фильм! Вот вам пример, как маленькая деталь из детства может быть важна в искусстве.
Что видел Федя Достоевский: птицу на голове или карася во льду? Кто его знает… Вот если найдется такой отважный режиссер, я с удовольствием поддержу его проект и сыграю отца маленького Феди.
Расстояние до Зарайска от Москвы — 182 км. Приехать на фестиваль можно разными способами — на собственной машине или на общественном транспорте.
● На автомобиле: маршрут строится по трассе М-5 (Новорязанское шоссе) через Луховицы либо по платной трассе М-4 «Дон» через Ступино.
● На автобусе: автобус № 330 отправляется от станции метро «Котельники» ежедневно, с интервалом в один час, начиная с 7:30 до 20:45. Расчетное время в пути — 2,5 часа.
● На электричке — два варианта. Вариант 1: электричка от Казанского вокзала до станции Голутвин (Коломна) идет 2−2,5 часа, далее необходимо пересесть на автобус № 31 до Зарайска, он идет еще около 1 часа. Вариант 2: электричка от Казанского вокзала до станции Луховицы идет 2,5 часа, далее необходимо пересесть на автобус № 24 или 31 до Зарайска, он идет около 40 минут.