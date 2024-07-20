Какой сегодня день: 20 июля

Знаете ли вы, что 20 июля отмечается Международный день торта? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 20 июля
В 1534 году в Кембридже было зарегистрировано первое в мире издательство.
В 1917 году была зарегистрирована торговая марка BMW.
В 1924 году в Париже основана Международная шахматная федерация — FIDE. Отмечается как Международный день шахмат.
В 1940 году американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список самых популярных песен.
В 1987 году Пол Маккартни приступил к записи альбома «Снова в СССР», который был выпущен только в Советском Союзе.
В 1993 году в Литве была введена собственная валюта — лит.
Кто родился 20 июля
Поэт Франческо Петрарка (1304−1374).
Поэт, переводчик Михаил Лозинский (1886−1955).
Кинорежиссер Татьяна Лиознова (1924−2011).
Актер Олег Анофриев (1930−2018).
Композитор Давид Тухманов (1940).
Людмила Чурсина (1941).
Гитарист Карлос Сантана (1947).
Супермодель Жизель Бюндхен (1980).
20 июля в православном календаре
В этот день православные чтут память преподобной Евфросинии — великой княгини Московской, преподобного Фомы Малеина, преподобного Акакия Синайского, мученицы Кириакии Никомидийской.
Именины
20 июля именины у Сергея, Лукьяна, Павла, Германа и Евдокии.