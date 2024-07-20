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Какой сегодня день: 20 июля

Этот день является 202-м в григорианском календаре. До конца года остается 164 дня.

Знаете ли вы, что 20 июля отмечается Международный день торта? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 20 июля

В 1534 году в Кембридже было зарегистрировано первое в мире издательство.

В 1917 году была зарегистрирована торговая марка BMW.

В 1924 году в Париже основана Международная шахматная федерация — FIDE. Отмечается как Международный день шахмат.

В 1940 году американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список самых популярных песен.

В 1987 году Пол Маккартни приступил к записи альбома «Снова в СССР», который был выпущен только в Советском Союзе.

В 1993 году в Литве была введена собственная валюта — лит.

Кто родился 20 июля

Поэт Франческо Петрарка (1304−1374).

Поэт, переводчик Михаил Лозинский (1886−1955).

Кинорежиссер Татьяна Лиознова (1924−2011).

Актер Олег Анофриев (1930−2018).

Композитор Давид Тухманов (1940).

Людмила Чурсина (1941).

Гитарист Карлос Сантана (1947).

Супермодель Жизель Бюндхен (1980).

20 июля в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобной Евфросинии — великой княгини Московской, преподобного Фомы Малеина, преподобного Акакия Синайского, мученицы Кириакии Никомидийской.

Именины

20 июля именины у Сергея, Лукьяна, Павла, Германа и Евдокии.