Авторы Telegram-каналов поддержали законопроект о раскрытии анонимности

От телефонного спама и в соцсетях у нас никто, к сожалению, не застрахован. Но если честно, есть надежда, что таких звонков станет меньше, если примут закон, суть которого в том, чтобы каждый человек мог видеть в своих госуслугах какие номера на него зарегистрированы и отключать их, — пишет телеведущая и певица Ольга Бузова. — К этой же безопасности относится и предложение о реестре владельцев публичных каналов. В Telegram, например, полно мошенников, которые обещают сверхприбыли и обманывают очень много людей. Мне, например, скрывать от вас нечего, и лично я не вижу ничего плохого в таких нововведениях, если их примут".