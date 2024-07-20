В Шереметьево придумали способ ускорить вылет самолетов

Уточняется, что в рамках нового пакета мер, особое внимание будет уделяться пассажирам с детьми, пассажирам с ограниченными возможностями здоровья и участникам СВО. При этом в Шереметьево на постоянной основе будут введены бесплатная выдача питьевой воды и улучшена система кондиционеров, которые работают в терминалах аэропорта.
«В аэропорту на постоянной основе работают бригады супервайзеров для урегулирования проблемных вопросов и очередей в местах массового скопления людей. “Аэрофлот” осуществляет гибкое планирование состава смен по организации перевозок, обеспечивая в пиковые часы усиление наземного персонала, работающего с пассажирами на стойках регистрации», — рассказали в ведомстве.
В Росавиации добавили, что благодаря новым мерам, за
До этого стало известно, что авиакомпания «Россия» возобновит полеты в Гавану с 13 октября.