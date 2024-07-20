В Шереметьево придумали способ ускорить вылет самолетов

В Росавиации добавили, что благодаря новым мерам, за 13—14 июля было задержано на вылет более двух часов только 16 рейсов, что составляет всего 0,9% от всего числа рейсов. Большую часть из всего объема рейсов за эти дни обслуживала компания «Аэрофлот».