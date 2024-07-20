На Тасосе жители Молдовы отдыхают круче, чем на Мальдивах: Во сколько обходится в этом году отдых на греческом острове

Тасос становится любимым местом отдыха не только румын и болгар, но и жителей Молдовы. Наших там можно встретить теперь повсюду. Оно и понятно — за отдых в этом райском уголке, который не хуже разных там Мальдив и Канар, не нужно выкладывать бешеные деньги. Путешествие на Тасос вполне может быть бюджетным.
Журналист «КП» в Молдове побывал на острове и испытал все прелести отдыха в этом месте на себе.
Конечно, можно приобрести путевку, она будет недешевой, не по цене Болгарии или Турции, и не планировать дорогу, проживание и питание. Но мы не ищем легких путей!
Во сколько обойдется дорога
Самолет — не обязательно самый быстрый способ добраться из Молдовы на остров Тасос, с учетом того, что в Кишиневский аэропорт надо приходить на 3 часа до посадки, затем рейс — с пересадкой и ожиданием в аэропорту какой-нибудь другой страны. И потом еще на автобусе надо ехать, так как на Тасосе аэропорта нет. Ближайший греческий к острову Тасос аэропорт — в Салониках. Авиабилет Кишинев-Салоники стоит около 75 евро (как повезет, да и многое зависит от сезона), автобус до Керамоти и Кавалы, откуда ходят паромы — это еще около 20 евро. И время, конечно. Плюс паром до самого острова.
Автобус Кишинев-Салоники идет около 20 часов и обойдется примерно в 120 евро.
Мы добирались на автомобиле с остановкой на ночь в болгарском Велико-Тырново. Ехали с длительными остановками. А вот обратная дорога у нас заняла всего 14 часов, это при том, что мы два часа стояли в очереди на румынской таможне. Всего на автомобиле в один конец мы проехали 1100 км.
Чем автомобиль удобен, — на острове потом не нужно брать в аренду транспорт, и можно объездить все красивые места на своей машине.
Каким бы видом транспорта вы не добирались, все равно придется воспользоваться паромом. Есть два паромных маршрута: Керамоти — Тасос (город) и Кавала — Скала Принос. Стоит около 6 евро с человека и 20 евро с автомобиля.
Сколько стоит жилье на Тасосе
Есть несколько вариантов размещения на Тасосе. Конечно, цены зависят от сезона. Июль-август — все дорожает процентов на 20−30. Один из самых бюджетных и комфортных вариантов — снять виллу (дом), это от 100 евро в сутки. Такой вариант выгоден для компаний или больших семей.
Отели — а их на острове полно — от 45 евро в сутки двухместный номер.
По окончании высокого сезона, в сентябре, все эти цены значительно снизятся.
Мы жили в кемпинге на берегу моря в городе Скала Принос, в своих палатках, — 6 евро с человека и 4 евро за палатку в сутки. У нас была своя оборудованная всем необходимым (холодильники, морозильники, плита) кухня. Но есть кухня и на территории кемпинга. И, конечно, имеются душевые и туалеты. Можно арендовать дом на колесах прямо в кемпинге — 9 евро в сутки, если нет своего кемпера или палатки.
К палаткам и кемперам подведено электричество и вода.
То есть вполне можно уложиться в 20 евро на двоих.
Где лучше жить на Тасосе
Если есть автомобиль, — то в любом городке, в названии которого есть слово «Скала». Это означает, что населенный пункт на берегу моря (исключение составляет только город Тасос, в его названии нет слова «Скала», ну может еще пару городков). Городки небольшие, вытянутые вдоль моря, поэтому, где бы не нашли жилье, до пляжа будет не больше 200 метров.
Тем, кто добирался не на машине и не собирается арендовать автомобиль, лучше столицы Тасоса города Тасос (Лименас) места не найти. Там и магазины большие, и паром рядом.
На острове есть рейсовые автобусы, которые курсируют по всей 100-километровой береговой линии острова. Но ходят они раз в два часа, да и не всегда четко по расписанию.
Можно добираться и на такси — за 15 км пути мы заплатили 20 евро.
Во сколько обойдется питание
Продукты на Тасосе стоят чуть дороже, чем на материковой части Греции, но не намного дороже, чем в Молдове, а кое-что даже дешевле. Перекусить выпечкой в кафешке — около 4−6 евро. Ужин в ресторане с местным вином рециной — 30−50 евро на двоих, зависит от предпочтений. Мороженое — 2−3 евро порция, фрапе — тоже 2−3 евро, пиво в магазине — от 1 евро бутылка.
В городе Принос по понедельникам работает фермерский рынок, где можно купить и свежие фрукты и овощи, и местный сосновый мед, и знаменитое оливковое масло острова Тасос, и десерт «курабье», и даже одежду и обувь по ценам, ниже молдавских.
ХХХ.
Мраморный пляж, лагуна Око Зевса, оливковые рощи и трогательные деревеньки, сосновый воздух и прозрачное море, открытые гостеприимные люди и ленивое время сиесты, монастыри и очаровательные ресторанчики… — все это есть на Тасосе. Было бы желание и возможности!