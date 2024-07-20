На Тасосе жители Молдовы отдыхают круче, чем на Мальдивах: Во сколько обходится в этом году отдых на греческом острове

Самолет — не обязательно самый быстрый способ добраться из Молдовы на остров Тасос, с учетом того, что в Кишиневский аэропорт надо приходить на 3 часа до посадки, затем рейс — с пересадкой и ожиданием в аэропорту какой-нибудь другой страны. И потом еще на автобусе надо ехать, так как на Тасосе аэропорта нет. Ближайший греческий к острову Тасос аэропорт — в Салониках. Авиабилет Кишинев-Салоники стоит около 75 евро (как повезет, да и многое зависит от сезона), автобус до Керамоти и Кавалы, откуда ходят паромы — это еще около 20 евро. И время, конечно. Плюс паром до самого острова.