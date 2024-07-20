Что можно и нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки 20 июля на Черничник

Православная церковь 20 июля вспоминает святую Евдокию Московскую и Фому Малеина. В народе празднуют день Авдотьи Сеногнойки. Все дело в том, что с названного дня наступал сезон дождей и сгнивало сено. Однако есть еще одно название — Черничник. Оно связано с тем, что с 20 июля в лесах созревала черника.
Что нельзя делать 20 июля
Не рекомендуется свататься, а также планировать свадьбы на 20 июля. Запрещено стирать. Подобным можно навлечь финансовые проблемы. Нельзя купаться в открытых водоемах. Не стоит в названный день давать в долг. Это грозит серьезной ссорой.
Что можно делать 20 июля
По традиции, в день Авдотьи Сеногнойки заготавливали дубовые веники для бани. Предки верили, что парение ими укрепить здоровье. Кроме того, тем, у кого день рождения 20 июля, следует собирать урожай, чтобы было счастье.
Согласно приметам, дождь предупреждает про плохую погоду на протяжении нескольких недель. На неурожай указывают ливни 20 июля. В том случае, если небо белое и мутное, то ждали ухудшения погоды.