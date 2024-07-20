Что можно и нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки 20 июля на Черничник

Православная церковь 20 июля вспоминает святую Евдокию Московскую и Фому Малеина. В народе празднуют день Авдотьи Сеногнойки. Все дело в том, что с названного дня наступал сезон дождей и сгнивало сено. Однако есть еще одно название — Черничник. Оно связано с тем, что с 20 июля в лесах созревала черника.