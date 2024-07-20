Редкие кадры из Пулково: вместо самолётов на взлетно-посадочной полосе оказались бегуны

Один раз в год взлетно-посадочная полоса в Пулково превращается в беговую дорожку. Пятничным вечером 19 июля в петербургском аэропорту состоялся ежегодный забег на дистанцию 3,3 км.
В забеге приняли участие около 400 человек: работники аэропорта, авиаперевозчиков, компаний-партнеров, таможенники, пограничники. Среди них были совсем юные сотрудники воздушной гавани — участники программы «Взлетная полоса», позволяющей студентам разных вузов (не только авиационных) совмещать учёбу с работой в аэропорту. Около 200 человек присоединились как зрители.
Одна из участниц преодолела дистанцию накануне своего дня рождения. Завтра Валентине Мартышковой исполнится 72 года. «Очень понравилось! Первый раз я бежала в Пулково, но бегом занимаюсь недавно», — призналась петербурженка.
Для бегунов специально перекрыли взлетную полосу. Погода выдалась идеальной для того, чтобы любоваться зданиями аэропорта и взлетающими вдалеке самолётами. В небе их приветствовали и радуга, и гало.
Пулково проводит забег по взлетно-посадочной полосе в третий раз. Впервые он состоялся в 2022 году, когда аэропорту исполнялось 90 лет.
Мероприятие не повлияло на операционную работу аэропорта, взлётно-посадочные операции перенаправили на вторую полосу.