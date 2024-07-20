Редкие кадры из Пулково: вместо самолётов на взлетно-посадочной полосе оказались бегуны

В забеге приняли участие около 400 человек: работники аэропорта, авиаперевозчиков, компаний-партнеров, таможенники, пограничники. Среди них были совсем юные сотрудники воздушной гавани — участники программы «Взлетная полоса», позволяющей студентам разных вузов (не только авиационных) совмещать учёбу с работой в аэропорту. Около 200 человек присоединились как зрители.