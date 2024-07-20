Shaman назвал концерт у посольства США ответом на блокировку на YouTube

«Я сегодня заступаюсь в том числе и за своих коллег, за моих друзей, которых заблокировали несправедливо. За моего друга Григория Лепса, с которым мы прекрасно общаемся. В принципе, сердце моё болит, как и у любого нормального русского человека. Но ничего страшного. Мы выстоим всё. Мы завоюем победу. Победа будет за нами», — приводит ответ артиста журналистам РИА Новости.