Shaman назвал концерт у посольства США ответом на блокировку на YouTube

Певец Ярослав Дронов — Shaman назвал свое выступление у здания посольства США в Москве ответом на блокировку канала артиста на YouTube.
Отвечая на вопрос об ответе России на блокировку артистов на видеоплатформе, певец ответил, что именно поэтому местом проведения концерта-митинга была выбрана территория у американского диппредставительства.
«Именно поэтому я сейчас здесь и сейчас у американского посольства. И вы сейчас всё увидите, и весь мир увидит… Мне главное — то, что происходит в России», — сказал Shaman.
Он добавил, что выступление на концерте-митинге адресовано в том числе в защиту его коллег, попавших под блокировку.
«Я сегодня заступаюсь в том числе и за своих коллег, за моих друзей, которых заблокировали несправедливо. За моего друга Григория Лепса, с которым мы прекрасно общаемся. В принципе, сердце моё болит, как и у любого нормального русского человека. Но ничего страшного. Мы выстоим всё. Мы завоюем победу. Победа будет за нами», — приводит ответ артиста журналистам РИА Новости.
К слову, во время концерта Shaman представил новую песню «Душа нараспашку».