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Shaman назвал концерт у посольства США ответом на блокировку на YouTube

Источник: Российская газета

Певец Ярослав Дронов — Shaman назвал свое выступление у здания посольства США в Москве ответом на блокировку канала артиста на YouTube.

Отвечая на вопрос об ответе России на блокировку артистов на видеоплатформе, певец ответил, что именно поэтому местом проведения концерта-митинга была выбрана территория у американского диппредставительства.

«Именно поэтому я сейчас здесь и сейчас у американского посольства. И вы сейчас всё увидите, и весь мир увидит… Мне главное — то, что происходит в России», — сказал Shaman.

Он добавил, что выступление на концерте-митинге адресовано в том числе в защиту его коллег, попавших под блокировку.

«Я сегодня заступаюсь в том числе и за своих коллег, за моих друзей, которых заблокировали несправедливо. За моего друга Григория Лепса, с которым мы прекрасно общаемся. В принципе, сердце моё болит, как и у любого нормального русского человека. Но ничего страшного. Мы выстоим всё. Мы завоюем победу. Победа будет за нами», — приводит ответ артиста журналистам РИА Новости.

К слову, во время концерта Shaman представил новую песню «Душа нараспашку».