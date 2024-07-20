57 семей в Костанайской области, пострадавших от паводков, обрели новое жилье

«Мы прожили с мужем больше 40 лет в старом деревянном доме. Его построили еще наши родители. С новыми домами, конечно, не сравнить. Мы наблюдали за их строительством с первых дней. Спасибо нашему Президенту, что в короткие сроки предоставили нам жилье, вот такие отличные дома теперь у нас», — делится эмоциями Любовь Оганова, жительница г. Костаная.