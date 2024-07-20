Среди этих документов — фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны Гитлера, шефа Имперской службы безопасности, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха, работавшего в Иране, гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты. Эти показания они давали органам государственной безопасности СССР после Великой Отечественной войны.
Двадцатого июля 1944 года произошло самое известное покушение на Гитлера. Это случилось в его ставке «Вольфсшанце» («Волчье логово») в районе Растенбурга (Восточная Пруссия). Покушение стало результатом антигитлеровского заговора, известного как «Операция “Валькирия”, спланированного прежде всего высокопоставленными офицерами вермахта. Заговорщики выступали против Гитлера, дилетантски вмешивавшегося в дела военных и ведшего Германию к неизбежному краху.
Заговор предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в «Вольфсшанце» во время совещания Гитлера с военными 20 июля 1944-го не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора — тот лишь получил травмы. Заговор провалился, большинство его участников были казнены, их родственники — репрессированы.
А по словам Гамоты, причиной того, что «в стане Гитлера появились оппозиционные элементы», была тяжелая ситуация, в которую угодила Германия благодаря Гитлеру. Гамота перечислил предпосылки к заговору: «провал плана молниеносной войны против СССР и катастрофическое положение германских вооруженных сил на восточном фронте; поражение германских войск на юге и выход из войны основного союзника Германии — Италии; поражение германского подводного и надводного флотов на Средиземном море, Атлантическом океане и северных морях; все усиливающаяся бомбардировка союзниками Берлина и других жизненно важных центров Германии; приближение срока открытия союзниками второго фронта в Европе; рост антивоенных настроений в германском народе и, в связи с этим, усиление репрессивных мероприятий
Эксперты проводят параллели с ситуацией в Германии 80-летней давности и с нынешним положением дел в Киеве. Владимир Зеленский стал более нетерпеливым, напряженным, испытывает постоянную усталость и приобрел паранойю, опасаясь якобы возможных попыток покушения на него, сообщило на минувшей неделе агентство Рейтер со ссылкой на близкие к нему и европейские источники.
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