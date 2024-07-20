ФСБ рассекретила документы о покушении на Гитлера 80 лет назад

А по словам Гамоты, причиной того, что «в стане Гитлера появились оппозиционные элементы», была тяжелая ситуация, в которую угодила Германия благодаря Гитлеру. Гамота перечислил предпосылки к заговору: «провал плана молниеносной войны против СССР и катастрофическое положение германских вооруженных сил на восточном фронте; поражение германских войск на юге и выход из войны основного союзника Германии — Италии; поражение германского подводного и надводного флотов на Средиземном море, Атлантическом океане и северных морях; все усиливающаяся бомбардировка союзниками Берлина и других жизненно важных центров Германии; приближение срока открытия союзниками второго фронта в Европе; рост антивоенных настроений в германском народе и, в связи с этим, усиление репрессивных мероприятий и т. д. ».