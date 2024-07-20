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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Мраморном море на расстоянии около 100 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Толчок магнитудой 4,1 произошел около 22.26, очаг залегал на глубине порядка семи километров у острова Мармара.

В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине около 4 километров и оценили магнитуду в 4,2.

О разрушениях пока не сообщалось.

Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше семи в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить $325 млрд.