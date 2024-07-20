Создана универсальная вакцина от гриппа на базе цитомегаловируса

В ходе этих опытов ученые два раза ввели в организм 11 приматов прививки, созданные на базе генов гриппа- «испанки» 1918 года, после чего попытались их заразить при помощи современного птичьего гриппа H5N1, вызвавшего в 2004 году эпидемию во Вьетнаме и других азиатских странах. Проникновение вируса в организм особей из контрольной группы привело к гибели всех шести обезьян, тогда как вакцина защитила от смерти 54% животных (6 из 11 макак-крабоедов).