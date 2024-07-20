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Землю накроют две магнитные бури уровня G1

Ученые заявили о магнитных бурях, которые ожидаются вечером в субботу, 20 июля, и в воскресенье, 21 июля, сообщает Zakon.kz.

Источник: xras.ru

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геошторм достигнет своих пиковых показателей в промежуток с 15 до 18 часов. В воскресенье магнитная буря ожидается в ночные и утренние часы.

Несмотря на то, что мощность магнитных бурь не достигнет экстремальных уровней, метеочувствительные люди все же могут ощутить ряд неприятных симптомов, свидетельствующих о космических возмущениях.

Как правило, это головная боль, слабость в конечностях и апатия. В некоторых случаях возможны скачки артериального давления и обострение уже имеющихся хронических заболеваний.