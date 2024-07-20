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Житель Уральска отсудил у акимата компенсацию за ДТП на дороге

Житель Уральска обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба, ответчиком он указал отделы жилищно-коммунального хозяйства, а также пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает Tengri Auto со ссылкой на mgorod.kz.

Согласно материалам дела, из-за ненадлежащего состояния дорог на проспекте Абулхаир хана и улицы С. Датова произошло ДТП, в результате которого машина истца была повреждена. На ремонт транспорта он потратил немалую сумму.

Мужчина посчитал, что отдел ЖКХ ненадлежаще исполнил свои обязанности и не выполнил требования по содержанию дорог, что и стало причиной аварии. Автовладелец попросил взыскать с ответчика ущерб в размере 788 тысяч тенге.

«Суд, изучив материалы дела, установил, что факт причины материального ущерба подтверждается материалами дела об административном правонарушении… Но согласно заключению эксперта, стоимость ремонтно-восстановительных работ по автотранспорту истца составила 603 тысячи тенге».

сообщили в пресс-службе.

В этой связи суд удовлетворил иск частично. С отдела ЖКХ в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 603 тысячи тенге и судебные расходы по уплате госпошлины в сумме 6 037 тенге.