Житель Уральска отсудил у акимата компенсацию за ДТП на дороге

Согласно материалам дела, из-за ненадлежащего состояния дорог на проспекте Абулхаир хана и улицы С. Датова произошло ДТП, в результате которого машина истца была повреждена. На ремонт транспорта он потратил немалую сумму.
Мужчина посчитал, что отдел ЖКХ ненадлежаще исполнил свои обязанности и не выполнил требования по содержанию дорог, что и стало причиной аварии. Автовладелец попросил взыскать с ответчика ущерб в размере 788 тысяч тенге.
«Суд, изучив материалы дела, установил, что факт причины материального ущерба подтверждается материалами дела об административном правонарушении… Но согласно заключению эксперта, стоимость ремонтно-восстановительных работ по автотранспорту истца составила 603 тысячи тенге».
В этой связи суд удовлетворил иск частично. С отдела ЖКХ в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 603 тысячи тенге и судебные расходы по уплате госпошлины в сумме 6 037 тенге.