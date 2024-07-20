Житель Уральска отсудил у акимата компенсацию за ДТП на дороге

Мужчина посчитал, что отдел ЖКХ ненадлежаще исполнил свои обязанности и не выполнил требования по содержанию дорог, что и стало причиной аварии. Автовладелец попросил взыскать с ответчика ущерб в размере 788 тысяч тенге.