Казахстанка после смерти стала донором и спасла пять жизней

В Центре сердца UMC проведена пересадка донорского сердца пациентке 43 лет, которой ранее было имплантировано механическое устройство поддержки кровообращения LVAD. Второй пациентке провели пересадку лёгких. В Центре материнства и детства UMC проведена трансплантация почки 15-летней девочке. Состояние всех реципиентов удовлетворительное, они проходят реабилитацию под наблюдением специалистов, сообщили в фонде.