«Запитываем» город по-новому: километры современных магистралей монтируют в столице Приморья

Ни для кого не секрет, что городские коммуникации в столице ДФО сильно изношены. Об этом неоднократно говорил и мэр Константин Шестаков, и специалисты ВПЭС, и подрядчики, которые по соглашению с администрацией проводят работы. Для решения копившейся годами проблемы нужно время и деньги, при чем большие. Понятно, что провести глобальную модернизацию теплосетей, на которых то и дело возникают порывы, в одночасье невозможно. Поэтому в рамках мастер-плана Владивостока работа ведется поэтапно, вот уже несколько лет. Корреспондент «КП» решил лично узнать, как именно проходит реконструкция и с какими сложностями приходится сталкиваться рабочим. Как говорится, из первых уст. Приглашаем и вас на небольшую экскурсию по объектам Первомайского района.