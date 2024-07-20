«Запитываем» город по-новому: километры современных магистралей монтируют в столице Приморья

Ни для кого не секрет, что городские коммуникации в столице ДФО сильно изношены. Об этом неоднократно говорил и мэр Константин Шестаков, и специалисты ВПЭС, и подрядчики, которые по соглашению с администрацией проводят работы. Для решения копившейся годами проблемы нужно время и деньги, при чем большие. Понятно, что провести глобальную модернизацию теплосетей, на которых то и дело возникают порывы, в одночасье невозможно. Поэтому в рамках мастер-плана Владивостока работа ведется поэтапно, вот уже несколько лет. Корреспондент «КП» решил лично узнать, как именно проходит реконструкция и с какими сложностями приходится сталкиваться рабочим. Как говорится, из первых уст. Приглашаем и вас на небольшую экскурсию по объектам Первомайского района.
Искры летят, работа спорится
Почему именно Первомайский район, спросите вы? Ведь капитальный и локальный ремонт теплосетей проходит по всему городу. Изучив специальную карту по теплу во Владивостоке, где отражены актуальные данные, выбрали один из самых больших участков для модернизации. Тепловая сеть, протяженностью больше 9500 метров, проходит в районе Гризодубовой, 47а, Сафонова, 11−39, Борисенко, 50, Никифорова, 2−57, Новожилова, 3а-37, 3-я Строительной, 18б, 20,20а, ул. 2-я Строительной, 19,21, Нарвской, 6. Согласитесь, масштаб впечатляет, так что смело отправились смотреть, что же уже сделано, а что еще предстоит. Естественно, соблюдая все меры безопасности, работы ведутся по разным адресам, так что без каски и опытного сопровождающего не обойтись. В качестве экскурсовода выступил начальник четвертого объекта Сергей Рожков, ПК «Сибэнергомаш». Именно эта компания реконструирует здесь коммуникации.
Первой посетили площадку в районе Нестерова, 3. Бригада здесь работает неделю, уже выкопали траншеи и буквально за два дня сделали котлован под монолитную камеру, провели подготовку под днище камеры, а позже залили. При нас специалисты вязали каркас арматуры и собирали щитовую опалубку. Непосредственная заливка монолитной камеры — после приемки бетона. Ребята все серьезные, не отвлекаются, даже завидев фотоаппарат, не остановились и на минуту.
Вторую неделю бригада трудится и на участке возле дома № 11 на Сафонова. Здесь предстоит смонтировать сборные железобетонные лотки. По словам специалистов, работа сильно осложняется из-за скальной породы, приходится применять гидромолот на экскаваторе.
Не обошлось без сложностей и в районе Сафонова, 33. После дождей здесь сполз грунт, а еще участки подмывает грунтовыми водами, поэтому их постоянно откачивают. Бригада уже проложила новые трубы под проезжей частью, сейчас работы ведутся с двух сторон дороги.
Сразу на нескольких участках работают представители подрядчика и в районе Строительной, 15. Здесь монтируют тепловую камеру, новые трубы соединяют прямо на месте. Звену сварщиков — отдельное спасибо за атмосферные снимки. Трудятся практически непрерывно. Объезжать весь район, конечно, не стали, после посещения ряда объектов и так понятно, что работа продвигается довольно бодро, а сами специалисты не сидят без дела.
Успеть в срок
Как отмечает Сергей Михайлович, иногда приходится задерживаться или даже заступать в вечернюю смену. Все для того, чтобы быстрее завершить модернизацию. Строители прекрасно понимают, что шум рядом с домами особо никого не радует. Хотя большинство местных жителей относятся с пониманием, в конце концов, все делается для их же блага, чтобы избежать протечек во время отопительного периода и предоставить клиентам качественные коммунальные услуги.
«Бывает, приходится работать в стесненных условиях, в очень узком пространстве, где затруднен подъезд для спецтехники. Зачастую мешает работе большая запаркованность. А также брошенные автомобили. Еще отмечу специфику грунта — часто попадается скальная порода. Ну и в целом, рельеф местности — резкие подъемы, спуски. А еще грунтовые воды, которые размывают основания траншей, приходится их укреплять», — рассказал об основных сложностях Сергей Рожков.
Помимо обозначенных участков модернизация трубопровода в этом году должна завершиться на Амурской и в районе 40 лет ВЛКСМ. Все объекты планируется сдать до начала отопительного сезона.
«Основные работы начались в мае. Завершить их планируется в октябре. Работаем в соответствии с графиком, сроки пока не сдвинулись, даже с учетом возникающих сложностей», — подытожил специалист.
Всего же во Владивостоке до конца 2024 года специалисты заменят 44 километра трубопровода, в прошлом году удалось модернизировать 40 километров теплосетей.
После замены труб намечено и благоустройство территорий. Вместо снятого асфальта рабочие уложат новый, так что переживать по этому поводу жителям не стоит. Кстати о новом покрытии, в Первомайском районе помимо реконструкции теплосети ведется и комплексный ремонт проезжей части и прилегающей инфраструктуры в рамках нацпроект «Безопасные качественные дороги». Специалисты приводят в порядок территории на Героев Хасана, Никифорова, Сафонова. Так что местные жители скоро будут радоваться не только обновленным коммуникациям, но и благоустроенным проездам.