Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: Беседа получилась очень хорошей

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что созвонился с лидером Украины Владимиром Зеленским.
«Зеленский и я провели очень хороший телефонный разговор сегодня», — написал он в соцсети Truth Social.
По словам бывшего главы Белого дома, в ходе беседы Зеленский осудил покушение на него в Пенсильвании и поздравил с выдвижением в кандидаты на пост президента Соединенных Штатов.
Также Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре он «принесет мир и прекратит войну».
«Обе стороны смогут собраться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — цитирует политика РИА Новости.
Напомним, ранее Трамп неоднократно обещал урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, однако детали своего плана не озвучивал. В Киеве, в свою очередь, отмечали, что подобных обещаний боятся.
Как заявил накануне Зеленский, Украина готова к «тяжелой работе» в случае переизбрания Трампа президентом США. По его мнению, американские политики не конца понимают ситуацию в стране.