Проезд по улице Гамарника ограничат в Хабаровске

Здесь планируются ремонтные работы в районе домов №№ 58 и 68А.
Как сообщили в городской ГАИ, водители смогут проехать в сторону Южного и Ленина по улице Слободской — она будет доступна для движения. Автолюбителей просят заранее планировать маршрут.
В Хабаровске с 22 июля ограничат проезд по улице Гамарника.
Здесь планируются ремонтные работы в районе домов №№ 58 и 68А.
Как сообщили в городской ГАИ, водители смогут проехать в сторону Южного и Ленина по улице Слободской — она будет доступна для движения. Автолюбителей просят заранее планировать маршрут.