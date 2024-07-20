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Проезд по улице Гамарника ограничат в Хабаровске

В Хабаровске с 22 июля ограничат проезд по улице Гамарника.

Здесь планируются ремонтные работы в районе домов №№ 58 и 68А.

Как сообщили в городской ГАИ, водители смогут проехать в сторону Южного и Ленина по улице Слободской — она будет доступна для движения. Автолюбителей просят заранее планировать маршрут.