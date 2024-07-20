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Что делать, если в доме случился пожар

Порядок действий в случае возникновения пожара в доме озвучили в МЧС РК, передает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Что необходимо предпринять:

— В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112»;

— Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

— В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);

— Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

— Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

— Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

— Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!», — напоминают спасатели.

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