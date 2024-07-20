Что делать, если в доме случился пожар

Что необходимо предпринять:
— В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112»;
— Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
— В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
— Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
— Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
— Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
— Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
«В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112!», — напоминают спасатели.