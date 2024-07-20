5-метровая скульптура батюшки Енисея едет в Красноярск из Москвы

В Москве завершилась выставка «Россия» на ВДНХ. Поэтому локация стенда Красноярского края вместе с 5-метровой скульптурой батюшки Енисея едет в столицу региона, рассказали журналисту Sibnovosti.ru в пресс-службе Сибирского института развития креативных индустрий.
Подробной информации о дальнейшей судьбе стенда пока не дают, но вероятно скульптуру со всеми плюшками установят в Красноярске.
«При возможности сохранения и восстановления большей части экспонатов мы рассматриваем вероятность воссоздания выставки региона в городе, — отметили в “Креативной индустрии”.
В ноябре 2023 года открылась выставка-форум «Россия» в Москве на ВДНХ, там участвовали павильоны всех регионов страны. Красноярский край тоже был представлен отдельной площадкой.
Главным объектом красноярского стенда стала пятиметровая скульптура весом около тонны. Ее макет создала нейросеть по запросу: нарисовать образ Енисея в виде человека. Скульптура светится и рассказывает посетителям о Красноярском крае.