Эндокринолог посоветовала пить в жаркую погоду кефир

Как отметила доктор Балашова в комментарии Pravda.Ru, полезным для здоровья кефир делают живые кефирные грибки.
«На Кавказе о полезных свойствах кефира знали много столетий назад. Оттуда, собственно, к нам и пришел ценный пробиотический продукт питания, источник полезных для пищеварения микроорганизмов».
Медик напомнила, что свежий, трехдневный кефир обладает послабляющим эффектом, а более «старый» — скрепляющим. Специалист добавила, что у кефира нет особых противопоказаний, он не рекомендуется лишь людям с непереносимостью повышенной кислотности.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.