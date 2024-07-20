Жаркая, но дождливая суббота будет на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, при грозах порывы до 15.
В Челябинске облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 20 июля, у Германа, Евдокии, Лукиана и Фомы.
Между прочим, 20 июля 2024 года отмечают день Авдотьи-сеногнойки. Согласно народным приметам, сегодня нельзя одалживать деньги. Дело в том, что взятое долго не вернут, а с должником будут ссоры и скандалы.