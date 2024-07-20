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Жаркая, но дождливая суббота будет на Южном Урале

В субботу, 20 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +23° 1 м/с 92% 760 мм рт. ст. +23°

Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, при грозах порывы до 15.

В Челябинске облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 20 июля, у Германа, Евдокии, Лукиана и Фомы.

Между прочим, 20 июля 2024 года отмечают день Авдотьи-сеногнойки. Согласно народным приметам, сегодня нельзя одалживать деньги. Дело в том, что взятое долго не вернут, а с должником будут ссоры и скандалы.