Почему в жару не хочется есть и как это влияет на здоровье?

Летом нужно есть меньше, но это должна быть полноценная еда.
"Это абсолютно нормальная ситуация. В жару организм активно теряет жидкость и нуждается больше в напитках, чем в еде, — поясняет врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Татьяна Коновалова. — В такую погоду лучше всего есть несложные, простые блюда. Например, холодные супы, лёгкие салаты, овощное рагу. Также охлаждающими свойствами обладают огурцы, арбуз, дыня, кисло-сладкие фрукты, стебли сельдерея. Летом нужно есть меньше, но это должна быть полноценная еда. А вот от блюд смешанных, заправленных маслом, сметаной, слишком жирной и солёной пищи лучше отказаться.
Что касается потери веса, то если она не критичная — в районе двух килограммов, то поводов для беспокойства нет. При этом не должно быть головокружения, тошноты, чувства усталости".