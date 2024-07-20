Небольшой дождь и гроза ожидается в Иркутске в субботу 20 июля

В субботу 20 июля в Иркутской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди. В западных, центральных районах, в горах южных районов небольшие, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы. Об этом сообщает иркутский гидрометцентр.
— Ветер юго-восточный, северо-восточный, при грозах северо-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +26,+31 градусов, при облачной погоде +19,+24 градусов, — говорится в сообщении.
В Иркутске ожидается переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура +28,+30 градусов.