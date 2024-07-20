Дрифт на «Красном кольце», нейросетевое искусство и лепка горшков: чем заняться на выходных в Красноярске

Несмотря на дождь, жара на отступит из Красноярска на выходных.
Согласно прогнозам, в субботу, 20 июля, температура будет достигать +24 °C утром и +27 °C вечером. Ранее утро будет ясным, а ближе к обеду погода сменится на пасмурную. До вечера будет идти небольшой дождь.
Воскресенье, 21 июля, будет чуть теплее и суше. Утром температура достигнет +10 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +28 °C. Утро вновь будет ясным, но затем солнце скроется за облаками. Осадков в этот день не обещают.
«Водитель-олигарх»
Где: «Дом кино», «Mori cinema», «Эпицентр», «Киномакс», «Синема парк»
Когда: 20 и 21 июля.
Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он сын олигарха, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным.
«Большое путешествие. Вокруг света»
Где: «Мечта», «Mori cinema», «Эпицентр», «Киномакс», «Синема парк»
Когда: 20 и 21 июля.
После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает ему проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.
Автомобильный спорт: дрифт
Где: Красное кольцо, Емельяновский район, село Дрокино, Московская улица, 19 Г
Когда: 20 и 21 июля.
В Красноярске в эти выходные, 20 и 21 июля, на трассе «Красное кольцо» (801 км автомобильной трассы Р255 «Байкал» в 10 км от краевой столицы) пройдет II этап чемпионата по дрифту для мужчин и женщин.
Тараканово, дача близ Красноярска
Где: Музей-усадьба Г. В. Юдина, улица Мелькомбинатская, дом 2/1
Когда: 20 июля.
Любите ли вы поездки на дачу? Отдохнуть на даче без грядок и комаров можно в Таракановке! Вас ждут белоснежные террасы, деревянное кружево старинных наличников, великолепная панорама города, могучего Енисея и Столбов. Прогулка по купеческой усадьбе конца XIX века обещает быть приятной и познавательной, ведь для гостей любого возраста здесь проводится творческое занятие с рисованием, знакомством с историей и архитектурой усадьбы, веселым путешествием по залам и созданием своего плана местности.
Абстрактное прошлое
Где: Креативное пространство «Индустрия», улица Ады Лебедевой, 93 В
Когда: 20 и 21 июля.
Иван Четвериков, известный своими инновационными подходами к искусству, представляет свою новую серию работ, вдохновленную Советскими журналами, которым уже почти 100 лет. Художник переосмысливает коммунизм как идеологию, которая давала надежду и веру в будущее целым поколениям. В своей серии «Абстрактное прошлое» Четвериков визуализирует поиск подсказок в прошлом и заполнение пробелов осколками коллективной памяти, которое проводит зрителя в футуристичное будущее.
Выставка сочетает живописную абстракцию и цифровое искусство, предоставляя вниманию зрителей новые возможности для самовыражения художника, — искусственный интеллект, видеопроекции и нейросети.
По следам древнего человека: керамика
Где: Музей-усадьба Г. В. Юдина, улица Мелькомбинатская, дом 2/1
Когда: 21 июля.
Цикл занятий «По следам древнего человека» помогает участникам окунуться в мир искусств и ремёсел древнего человека. Каждое занятие имеет практическую ценность, в этот раз юные гости слепят горшок из глины и украсят его орнаментом.
Мастер-класс по созданию веера
Где: Музей-усадьба Г. В. Юдина, улица Мелькомбинатская, дом 2/1
Когда: 20 июля.
Всегда ли веер был похож на веер? Сколько вееров нужно было женщине в XIX веке? Какое отношение покрышка, кинжал, кокарда, баллон, кабриолет имеют к вееру? Как «исполняющий должность Зефира» стал «скипетром безумия, повелевающим смертными»? Не только ответим на эти вопросы, но и будем «махаться», «амуриться» не хуже XIX века. А ещё на занятии вы сможете сделать веер-кокарда с росписью экрана, подходящей вашему наряду или настроению.
Что бы почитать…
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