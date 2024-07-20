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В Красноярске продолжаются профилактические рейды по запрещённым местам для купания

Людей, распивающих спиртные напитки на пляжах, будут штрафовать.

Источник: Reuters

В Красноярске особое внимание уделяют распитию алкогольных напитков в общественных местах, в особенности на пляжах. Повышенное внимание связанно с тем, что люди под градусом идут в воду, и это приводит у невозвратимым последствиям.

За распитие спиртного нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, что в городе разрешено купаться только на городском пляже у Октябрьского моста. Там чистое дно, территория огорожена сигнальными буями, а за безопасным купанием следят спасатели.

Во время рейда особое внимание уделялось озёрам Любовь, Тихое и Стрелка. Там благоустроен берег, но не соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы самой воды. Также на территории нет спасательных пунктов. В случае трагедии помочь будет некому.