20 и 21 июля красноярцы смогут проверить свое здоровье на острове Татышев

Красноярцы смогут проверить состояния внутриглазного давления, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также получить оценку состояния в организме воды, а также мышечной и костной массы с помощью биоимпеданса. Желающие могут сдать анализ крови на уровень глюкозы и холестерина.