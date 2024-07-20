20 и 21 июля красноярцы смогут проверить свое здоровье на острове Татышев

В эти выходные, 20 и 21 июля, красноярцы могут пройти бесплатное обследование своего организма в мобильном центре здоровья «Лаборатория здоровья».
Специалисты будут работать с 10:00 до 17:00 на площадке ГТО на острове Татышев. Регистрация пациентов начнется в 10:00 и закончится в 16:00.
Красноярцы смогут проверить состояния внутриглазного давления, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также получить оценку состояния в организме воды, а также мышечной и костной массы с помощью биоимпеданса. Желающие могут сдать анализ крови на уровень глюкозы и холестерина.
Мобильный центр «Лаборатория здоровья» создан в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в национальный проект «Демография».