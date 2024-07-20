Военнослужащим ПВО вручили государственные и ведомственные награды

«Командование Воздушно-космических сил наградило военнослужащих ПВО, принимающих участие в специальной военной операции, им были вручены государственные и ведомственные награды. В церемонии награждения приняли участие военнослужащие ПВО, особо отличившиеся в охране воздушного периметра в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.