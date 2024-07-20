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Военнослужащим ПВО вручили государственные и ведомственные награды

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Командование Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вручило военнослужащим ПВО — участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

«Командование Воздушно-космических сил наградило военнослужащих ПВО, принимающих участие в специальной военной операции, им были вручены государственные и ведомственные награды. В церемонии награждения приняли участие военнослужащие ПВО, особо отличившиеся в охране воздушного периметра в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Награжденных военнослужащих поблагодарили за отличную работу и личный вклад в общее дело — каждый день они несут боевое дежурство, охраняя воздушное пространство России.