О них теперь знает Вселенная: герб семьи из Хабаровского края запустили в космос с Байконура

«Перед тем как создать семейный герб, мы изучили правила геральдики, выучили цвета и их сочетания, символику. Придумывать сели всей семьей, но очень постаралась дочка Юля, у нее обнаружился настоящий талант. Мы все вложили в работу душу, любовь к семье и нашему родному Хабаровскому краю. Герб был с нами на протяжении полуфинала и финала. Конечно, когда мы увидели на финале видеообращение космонавтов, испытали невероятный прилив чувств — это и радость, и гордость, и счастье. Теперь это наш талисман», — рассказала участница Мария Тимофеева.