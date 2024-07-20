О них теперь знает Вселенная: герб семьи из Хабаровского края запустили в космос с Байконура

Герб семьи из Хабаровского края отправили в космос. На международную космическую станцию доставили 10 лучших работ конкурса «Это у нас семейное». Гербы отправили на орбиту с Байконура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Символы семей получили космонавты Олег Кононенко, Олег Чуб и Александр Гребенкин. Они поблагодарили участников и пожелали им всего наилучшего. Среди работ оказались гербы команды Горбачевых, Матвеенко и Тимофеевых из Хабаровского края.
Итоги конкурса подвели в День семьи, любви и верности. Сертификаты на пять миллионов рублей получили 32 команды из 26 регионов страны. Эти деньги они могут потратить на улучшение жилищных условий. А для финалистов организуют путешествие по России.
Кстати, создание герба — одно из заданий конкурса.
«Перед тем как создать семейный герб, мы изучили правила геральдики, выучили цвета и их сочетания, символику. Придумывать сели всей семьей, но очень постаралась дочка Юля, у нее обнаружился настоящий талант. Мы все вложили в работу душу, любовь к семье и нашему родному Хабаровскому краю. Герб был с нами на протяжении полуфинала и финала. Конечно, когда мы увидели на финале видеообращение космонавтов, испытали невероятный прилив чувств — это и радость, и гордость, и счастье. Теперь это наш талисман», — рассказала участница Мария Тимофеева.