Дмитрий Демешин: Эти деньги пойдут в дело, в будущее наших детей

В рамках рабочей поездки в Вяземский район предметом внимания врио губернатора Дмитрия Демешина стали детский сад № 3 и дворовая территория дома № 16 по улице Казачья районного центра, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Детский сад № 3 города Вяземского, который сегодня посещают 127 воспитанников, построен и сдан в эксплуатацию в 1969 году. Износ здания составляет 52%. Необходим ремонт всех внутренних помещений, инженерных сетей, крылец, замена пожарной сигнализации. В этом году администрация Вяземского района планирует подать проект по ремонту детского сада на конкурсный отбор на получение финансирования по федеральной программе «Развитие образования».
— С душой делается, прям наглядно с душой. Абсолютно убежден, что именно в такие места и нужно приводить дополнительное финансирование, чтобы улучшать, помогать. Потому что здесь видно, что эти деньги будут не просто, как говорится, «освоены» — они пойдут в дело, в будущее наших детей, — заявил Дмитрий Демешин.
В ремонте нуждается и асфальтовое покрытие территории детского сада, также требуют замены малые архитектурные формы на игровых участках. На выполнение работ по благоустройству двора необходимо около 12 млн рублей. Несмотря на необходимость проведения значительного объема работ руководитель региона оценил, с какой заботой коллектив учреждения относится к своей работе. Врио губернатора отметил, что детскому саду будет оказана необходимая финансовая помощь.
— Убежден, что здесь будет еще красивее. И это не благодаря нам — это благодаря вам, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Дворовая территория дома по улице Казачьей, 16 ремонтируется в рамках проекта «Благоустройство дальневосточных дворов» Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края. Здесь будет уложен асфальт, обустроены пешеходные дорожки, система водоотведения, парковка и освещение. Также территорию украсят игровые площадки, скамейки. Всего в этом году в Вяземском будет обновлено пять дворов, в том числе три — благодаря дополнительному финансированию, которое будет выделено региону по программе Минвостокразвития РФ.
— Договорились с подрядчиком, что уже через две недели он двор сдаст. Также здесь идет ремонт отмостков домов. Это программа благоустройства в сфере ЖКХ и в летний период она будет завершена. Вот пример комплексного развития территории: Вяземский становится лучше, край становится краше. И мы это делаем с подачи и при участии наших жителей, — прокомментировал врио губернатора итоги осмотра дворовой территории.
Дмитрий Демешин добавил, что по результатам поездки в Вяземский район решено оказать поддержку муниципалитету и в ремонте дорог.