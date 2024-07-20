Дмитрий Демешин: Эти деньги пойдут в дело, в будущее наших детей

— Договорились с подрядчиком, что уже через две недели он двор сдаст. Также здесь идет ремонт отмостков домов. Это программа благоустройства в сфере ЖКХ и в летний период она будет завершена. Вот пример комплексного развития территории: Вяземский становится лучше, край становится краше. И мы это делаем с подачи и при участии наших жителей, — прокомментировал врио губернатора итоги осмотра дворовой территории.