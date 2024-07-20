Число пользователей такси в Казахстане выросло на треть

«Пассажирооборот за этот период составил 1 млрд пассажиро-километров. Доходы от перевозки пассажиров такси составили 4 млрд тенге, что на 29,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Цены на услуги такси с начала года выросли на 4,7%».