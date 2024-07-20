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Выходные в Татарстане начнутся с тумана, гроз и сильного ветра

Ночью 20 июля в Татарстане не прогнозируется осадков, местами возможен туман. Однако затем погода начнет меняться, рассказали в Гидрометцентре РТ.

Сейчас в Ричмонде: +23° 1 м/с 92% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: ИА Татар-информ

Так, днем в республике ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. При грозе ветер может усилиться до 15−20 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов, днем воздух прогреется до 24−29.