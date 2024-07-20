Выходные в Татарстане начнутся с тумана, гроз и сильного ветра

Так, днем в республике ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. При грозе ветер может усилиться до 15−20 м/с.
В ночные часы столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов, днем воздух прогреется до 24−29.
Ночью 20 июля в Татарстане не прогнозируется осадков, местами возможен туман. Однако затем погода начнет меняться, рассказали в Гидрометцентре РТ.
Так, днем в республике ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. При грозе ветер может усилиться до 15−20 м/с.
В ночные часы столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов, днем воздух прогреется до 24−29.