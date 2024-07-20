Аварию на электроподстанции в Алуште устранили

Накануне вечером мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что Алуштинский муниципалитет остался без электричества из-за аварии под Ялтой. Причиной отключения Алушты от электроснабжения стал выход из строя высоковольтного оборудования Ялты по линии 110 кВ, сообщили РИА Новости Крым в «Крымэнерго». Около полуночи место аварии выявили и приступили к поэтапному подключению света.