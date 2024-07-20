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Аварию на электроподстанции в Алуште устранили

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. В Алуште завершили аварийные работы на подстанции, все абоненты подключены к электроснабжению. Об этом сообщил генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Шклярский.

Источник: РИА "Новости"

«Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в городе Алушта и прилегающих населенных пунктах завершены. Подключение потребителей прошло в полном объеме», — передает слова Шклярского пресс-служба предприятия.

Накануне вечером мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что Алуштинский муниципалитет остался без электричества из-за аварии под Ялтой. Причиной отключения Алушты от электроснабжения стал выход из строя высоковольтного оборудования Ялты по линии 110 кВ, сообщили РИА Новости Крым в «Крымэнерго». Около полуночи место аварии выявили и приступили к поэтапному подключению света.

энергетика