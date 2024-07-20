Новая велодорожка от ДВФУ до Ахлестышева скоро появится во Владивостоке

Во Владивостоке на Русском острове идет строительство новой велодорожки, на данный момент на объекте уже завершили подготовку основания для укладки асфальтобетонного покрытия. Дорожка будет состоять из двух отрезков общей длиной в 4 км. Первый участок протянется от остановки «ДВФУ: Южные ворота» до поворота к бухте Новик, второй — по другую сторону дороги до мыса Ахлестышева. Асфальт на участке появится уже до конца июля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.