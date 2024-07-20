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Новая велодорожка от ДВФУ до Ахлестышева скоро появится во Владивостоке

Сейчас ее уже подготовили к асфальтированию.

Источник: администрация Владивостока

Во Владивостоке на Русском острове идет строительство новой велодорожки, на данный момент на объекте уже завершили подготовку основания для укладки асфальтобетонного покрытия. Дорожка будет состоять из двух отрезков общей длиной в 4 км. Первый участок протянется от остановки «ДВФУ: Южные ворота» до поворота к бухте Новик, второй — по другую сторону дороги до мыса Ахлестышева. Асфальт на участке появится уже до конца июля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Движение на участке полностью перекрыто.

Работы проводятся в три этапа. Изначально здесь прошли земляные работы, устройство водоотведения и бортового камня. Второй этап продолжается сейчас и завершится до конца июля. Его итогом станет появление асфальтобетонного покрытия. Как рассказал руководитель подрядной организации Евгений Мотор, после этого здесь нанесут разметку и установят барьерное ограждение.

«После завершения всех работ дорожка будет доступна всем желающим. Здесь можно будет кататься на самокатах, велосипедах, совершать пробежки», — сказал руководитель подрядной организации Евгений Мотор.

Новая велодорожка соединится с уже существующей на мысе Ахлестышева. Таким образом, у велосипедистов, роллеров, самокатеров будет возможность пользоваться непрерывным пространством, длина которого составит шесть километров.

Напомним, что ранее ИА PrimaMedia сообщало о том, что вчера, 19 июля, произошло обрушение моста на 92 километре автодороги «Дальнереченск-Ариадное», что привело к полному перекрытию движения на этом участке. Дальнереченская межрайонная прокуратура инициировала проверку в связи с разрушением моста.

ЖКХ