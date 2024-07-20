Сотрудники МЧС провели урок безопасности в детском лагере в Хабаровском крае

После теоретической части ребята приняли участие в практической демонстрации спасательных средств. Инспекторы ГИМС МЧС России организовали конкурсы и игры, чтобы сделать обучение более увлекательным. Они спасали условных пострадавших, бросая им спасательный круг. Специалисты рассказали и показали, как правильно надеть спасательный жилет, чтобы он действительно спас жизнь в сложной ситуации на воде. Дети активно задавали вопросы и делились своими впечатлениями от отдыха на воде и историями из жизни. Именно эти истории подтолкнули к обсуждению ситуаций, с которыми ребята могут столкнуться в будущем.