Сотрудники МЧС провели урок безопасности в детском лагере в Хабаровском крае

Каждый год в летний период инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проводят важные занятия с детьми в пришкольных и оздоровительных лагерях. Они рассказывают о том, как сберечь свою жизнь во время отдыха у воды, о простых правилах безопасности для самых маленьких, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Хабаровскому краю.
Именно такая встреча состоялась в детском загородном оздоровительном лагере «Орбита» в городе Амурск, куда с визитом пришли инспекторы ГИМС МЧС России. Занятие прошло на свежем воздухе и началось с теоретической части, где специалисты спасательного ведомства объяснили основные принципы безопасности на воде. Ребята узнали главное для них правило — детям запрещено находится на берегу любого водоёма без сопровождения взрослых. Кроме того, мальчишкам и девчонкам рассказали о значении знака «Купаться запрещено».
— Это значит, что купание в данном водоёме может быть смертельно опасно, а значит заходить в воду нельзя. Причин этого может быть много, например, стремительное течение, опасный мусор на дне водоёма, водовороты, глубина, коряги или илистое дно, — объяснил детям государственный инспектор инспекторского отделения по г. Амурску и Амурскому району Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Лукашов.
После теоретической части ребята приняли участие в практической демонстрации спасательных средств. Инспекторы ГИМС МЧС России организовали конкурсы и игры, чтобы сделать обучение более увлекательным. Они спасали условных пострадавших, бросая им спасательный круг. Специалисты рассказали и показали, как правильно надеть спасательный жилет, чтобы он действительно спас жизнь в сложной ситуации на воде. Дети активно задавали вопросы и делились своими впечатлениями от отдыха на воде и историями из жизни. Именно эти истории подтолкнули к обсуждению ситуаций, с которыми ребята могут столкнуться в будущем.
В завершении мероприятия все маленькие участники получили памятки с основными правилами безопасности при отдыхе на воде.