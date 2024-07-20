Участник СВО из Эхирит-Булагатского района трагически погиб во время отпуска

Евгений Осокин после окончания школы, призвался в ряды Российской армии. В 2001 году вернулся из Чечни. Удостоен знаков за отличную службу и службу на Кавказе. Проживал в деревне Камой с мамой, все свое свободное время уделял родным. Мужчина отправился защищать жителей Донбасса в сентябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация. Его жизнь трагически оборвалась на родной земле, когда он находился дома в отпуске.