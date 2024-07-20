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В Магнитогорске построят 50-метровый бассейн

Губернатор Челябинской области анонсировал строительство бассейна в Магнитогорске.

Источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске Челябинской области построят 50-метровый бассейн. Об этом во время визита рассказал губернатор Алексей Текслер. Также в 2024 году планируется открытие нового сквера Металлургов.

— Скоро начнем новую большую стройку первого 50-метрового бассейна в 149-м микрорайоне Магнитогорска. В целом хочу отметить, что город меняется каждый год к лучшему. Постоянно уделяю этому внимание и буду продолжать это делать.

рассказал Алексей Текслер

Кроме строительства бассейна, в Магнитогорске активно ведутся работы по ремонту дорог и жилищному строительству. С начала года уже введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья, а темпы роста продолжают увеличиваться.

строительство