Часть Владивостока останется без холодной воды — адреса и даты

Некоторые улицы во Владивостоке останутся без холодного водоснабжения, сообщает ИА PrimaMedia. В Примводоканале опубликовали список адресов.
Так, по данным ведомства, в понедельник, 22 июля, с 9.00 до 18.00 воды от холодного водоснабжения будут ограничены следующие адреса:
- Иртышская 22, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30а, 32а, 32/2, 32/3, 32/4, 40/1;
- Мичуринская 23а;
- Мичуринский пер. 5, 7, 11.
Как сообщили специалисты, причина — проведение аварийно-ремонтных работ.
Напомним, что ранее ИА PrimaMedia сообщало о том, что в Приморье из-за опасности обрушения в виду сильных дождей ограничили проезд по двум мостам. Через реку Малиновка вблизи села Малиново в Дальнереченском районе просела опора моста. Сейчас проезд по мосту закрыт для всех видов транспорта. Проезд к Любитовке осуществляется по дороге Уборка — Самарка — Ариадное. Сегодня, 20 июля, будет проведено обследование сооружения.