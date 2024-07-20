Часть Владивостока останется без холодной воды — адреса и даты

Напомним, что ранее ИА PrimaMedia сообщало о том, что в Приморье из-за опасности обрушения в виду сильных дождей ограничили проезд по двум мостам. Через реку Малиновка вблизи села Малиново в Дальнереченском районе просела опора моста. Сейчас проезд по мосту закрыт для всех видов транспорта. Проезд к Любитовке осуществляется по дороге Уборка — Самарка — Ариадное. Сегодня, 20 июля, будет проведено обследование сооружения.