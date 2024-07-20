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Егор Горбатенко стал новым куратором омской внутренней политики

Молодого чиновника назначили зампредом областного правительства, а экс-куратора внутренней политики Зарембу перевели в простые советники губернатора.

Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко назначил исполняющим обязанности зампреда правительства Омской области 29-летнего Егора Горбатенко. Молодой чиновник займется курированием внутриполитического блока вместо Олега Зарембы.

Егор Горбатенко на посту зампреда правительства будет курировать внутриполитический блок, молодежную и спорт.

С 2019 года Горбатенко занимал пост начальчика департамента региональной промышленной политики и проектного управления при Минпроме РФ. В 2022 году перешел на работу в правительство ДНР, а потом в правительство Омской области.

«Егор Андреевич работал в Минпромторге России, Правительстве ДНР и Правительстве Омской области, хорошо себя зарекомендовал и имеет опыт решения задач различной степени сложности», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Прежний куратор внутриполитического блока Олег Заремба продолжит работать в команде регионального правительства, но в статусе советника губернатора. Он будет заниматься вопросами взаимодействия с Минобороны России и взаимодействия военно-промышленным комплексом.

Ранее мы писали, что директором омских кладбищ в третий раз стала Ольга Котюргина.