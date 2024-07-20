В Красноярском крае подняли величину прожиточного минимума на 2025 год

Напомним, что под этим понятием подразумевается минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни. До конца 2020 года это была стоимость условной потребительской корзины. Но с 1 января 2021 года прожиточный минимум в России рассчитывается, исходя из дохода граждан РФ с учетом региональных коэффициентов.