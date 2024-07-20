В Красноярском крае подняли величину прожиточного минимума на 2025 год

На минувшей неделе на заседании правительства Красноярского края была утверждена величина прожиточного минимума на предстоящий 2025 год.
Напомним, что под этим понятием подразумевается минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни. До конца 2020 года это была стоимость условной потребительской корзины. Но с 1 января 2021 года прожиточный минимум в России рассчитывается, исходя из дохода граждан РФ с учетом региональных коэффициентов.
Величина прожиточного минимума используется при назначении мер социальной поддержки граждан, в том числе для установления социальной доплаты к пенсии.
Первый заместитель министра экономики и регионального развития края Михаил Бершадский пояснил:
— В соответствии с федеральным законодательством величина прожиточного минимума устанавливается в субъектах РФ ежегодно и определяется исходя из среднероссийского показателя с учетом коэффициента региональной дифференциации. В 2025 году величина прожиточного минимума в среднем по России составит 17 733 рубля.
Конкретно цифры: в 2025 году величина прожиточной минимума в Красноярском крае вырастет почти на 15% к текущему году и составит в среднем на душу населения 19 684 рубля.
В том числе:
— для трудоспособного населения — 21 456 рублей;
— для пенсионеров — 16 928 рубля;
— для детей — 19 093 рублей.
Это, повторяем, исходящие показатели для края, потому что для отдельных территорий установлены коэффициенты, исходя из природно-климатических условий проживания. На севере прожиточный минимум значительно выше, чем в центральных и южных районах.